Ушел из жизни руководитель Киевского отделения ННЦ «Институт судебных экспертиз им. Бокариуса» Владислав Федоренко

Оборвалась жизнь доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Украины Владислава Федоренко.

Фото: hniise.gov.ua

Ушел из жизни руководитель Киевского отделения Национального научного центра «Институт судебных экспертиз им. засл. проф. Н.С. Бокариус» Владислав Федоренко. Об этом сообщил заместитель Министра по вопросам исполнительной службы в Министерстве юстиции Андрей Гайченко на своей странице в Facebook.

«Ему было всего 52 года((

Для нас это трагическое событие, для врагов – информационный повод для вброса очередного ИПСО.

Русскоязычные ТГ-каналы уже разгоняют «зраду» о «кадровом терроре» и моих решениях, которые я принимаю «без согласования с губернатором».

Запоребриковые боты до сих пор не могут понять, что губернаторы бывают только в недоимперии.

Для общего понимания

Контроль за деятельностью научно-исследовательских учреждений, проводящих судебную экспертизу, отнесен к моим прямым обязанностям как Заместителя Министра юстиции Украины.

Решение о назначении и увольнении руководителей отделений и другого персонала принимают директора институтов», – написал Андрей Гайченко.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Владислава Федоренко.