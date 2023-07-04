Ушел из жизни руководитель Киевского отделения ННЦ «Институт судебных экспертиз им. Бокариуса» Владислав Федоренко

Ушел из жизни руководитель Киевского отделения Национального научного центра «Институт судебных экспертиз им. засл. проф. Н.С. Бокариус» Владислав Федоренко. Об этом сообщил заместитель Министра по вопросам исполнительной службы в Министерстве юстиции Андрей Гайченко на своей странице в Facebook.
«Ему было всего 52 года((
Для нас это трагическое событие, для врагов – информационный повод для вброса очередного ИПСО.
Русскоязычные ТГ-каналы уже разгоняют «зраду» о «кадровом терроре» и моих решениях, которые я принимаю «без согласования с губернатором».
Запоребриковые боты до сих пор не могут понять, что губернаторы бывают только в недоимперии.
Для общего понимания
Контроль за деятельностью научно-исследовательских учреждений, проводящих судебную экспертизу, отнесен к моим прямым обязанностям как Заместителя Министра юстиции Украины.
Решение о назначении и увольнении руководителей отделений и другого персонала принимают директора институтов», – написал Андрей Гайченко.
«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Владислава Федоренко.