В Ровно возле здания суда горел автомобиль, фото и видео

На улице Драгоманова, возле Ровенского апелляционного суда, почти дотла выгорел автомобиль.

Фото: ГСЧС

Во вторник, 4 июля, в городе Ровно по улице Драгоманова вспыхнул автомобиль. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области.

«На место происшествия были направлены два дежурных отделения спасателей 1-й государственной пожарно-спасательной части города Ровно.

Прибывшие на место вызова пожарные оперативно подали на ликвидацию огнетушащие вещества.

Огнем уничтожен салон и поврежден моторный отсек автомобиля марки Renault. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются», - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

В соцсетях пишут, что автомобиль горел возле здания суда. Также местные жители публикуют видео инцидента.

Отметим, что в Ровно по улице Драгоманова, 9 находится Ровенский апелляционный суд.

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