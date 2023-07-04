Зеленский поздравил Столтенберга с переизбранием на должность Генсека НАТО

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг провели телефонный разговор.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом он написал на своем Телеграм-канале.

«Благодарю за постоянные личные усилия по поддержке евроатлантических стремлений Украины. Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Сейчас самое время для мощных решений и конкретных шагов в этом направлении.

Приветствую Йенса Столтенберга с решением членов Североатлантического союза продлить срок его полномочий в должности Генерального секретаря НАТО еще на один год. Надеюсь на продолжение плодотворного сотрудничества», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Йенс Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год.

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