Зеленский поздравил Столтенберга с переизбранием на должность Генсека НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом он написал на своем Телеграм-канале.
«Благодарю за постоянные личные усилия по поддержке евроатлантических стремлений Украины. Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Сейчас самое время для мощных решений и конкретных шагов в этом направлении.
Приветствую Йенса Столтенберга с решением членов Североатлантического союза продлить срок его полномочий в должности Генерального секретаря НАТО еще на один год. Надеюсь на продолжение плодотворного сотрудничества», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Йенс Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год.
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