Зеленський привітав Столтенберга з переобранням на посаду Генсека НАТО

Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг провели телефонну розмову.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це він написав на своєму Телеграм-каналі.

«Дякую за постійні особисті зусилля щодо підтримки євроатлантичних прагнень України. Скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. Зараз – саме час для потужних рішень та конкретних кроків у цьому напрямі.

Вітаю Єнса Столтенберга з рішенням членів Альянсу продовжити термін його повноважень на посаді Генерального секретаря НАТО ще на один рік. Сподіваюсь на продовження плідної співпраці», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що Єнс Столтенберг залишиться на посаді генсека НАТО ще на рік.

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