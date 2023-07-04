Єнс Столтенберг залишиться на посаді генсека НАТО ще на рік

Члени Альянсу ухвалили рішення продовжити термін повноважень Столтенберга до жовтня 2024 року.

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Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що залишиться на посаді генсека Альянсу ще на рік. Про це він повідомив у Twitter.

Термін повноважень Столтенберга продовжили до жовтня 2024 року.

«Пишаюся рішенням членів НАТО продовжити мій термін перебування на посаді генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року. Трансатлантичний зв'язок між Європою і Північною Америкою забезпечує нашу свободу і безпеку вже майже 75 років, і в більш небезпечному світі наш Альянс важливий як ніколи», — написав генеральний секретар НАТО.

Раніше повідомлялося, що більшість членів Альянсу хочуть продовжити мандат Столтенберга ще на рік, аби забезпечити стабільність всередині організації та зберегти підтримку України у її боротьбі з російською агресією.

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