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Столтенберг може залишитися на посаді генсека НАТО ще на рік, – ЗМІ

17:15, 27 червня 2023
Члени НАТО хочуть продовжити мандат Столтенберга ще на рік. Там кажуть, що у такий спосіб хочуть забезпечити стабільність в Альянсі.
Столтенберг може залишитися на посаді генсека НАТО ще на рік, – ЗМІ
Фото з відкритих джерел
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Єнс Столтенберг залишиться на посаді генсека НАТО, ймовірно, ще на один рік. Рішення про продовження мандату Столтенберга може бути ухвалене вже завтра, 28 червня. Про це пише Euractiv з посиланням на джерела.

За даними видання, більшість членів Альянсу хочуть продовжити мандат Столтенберга ще на рік, аби забезпечити стабільність всередині організації та зберегти підтримку України у її боротьбі з російською агресією.

Жоден із потенційних наступників Столтенберга, такі як прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес або прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, поки що не змогли отримати підтримку 31 держави-члена НАТО.

Дипломати НАТО також вказують на здатність чинного генсека Альянсу керувати організацією під час кризових ситуацій.

Водночас там побоюються, що тривале перебування Столтенберга на посаді може бути сприйняте як дефіцит демократії в НАТО.

Нагадаємо, що сам Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що планує піти з посади восени, коли закінчується термін дії його повноважень.

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