Столтенберг может остаться в должности генсека НАТО еще на год, – СМИ

Члены НАТО хотят продлить мандат Столтенберга еще на год. Там говорят, что таким образом хотят обеспечить стабильность в Альянсе.

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Йенс Столтенберг останется на посту генсека НАТО, вероятно, еще на один год. Решение о продлении мандата Столтенберга может быть принято уже завтра, 28 июня. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники.



По данным издания, большинство членов Альянса хотят продлить мандат Столтенберга еще на год, чтобы обеспечить стабильность внутри организации и сохранить поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.



Ни один из потенциальных преемников Столтенберга, таких как премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, министр обороны Великобритании Бен Уоллес или премьер-министр Испании Педро Санчес, пока не смогли получить поддержку 31 государства-члена НАТО.



Дипломаты НАТО также указывают на способность действующего генсека Альянса руководить организацией в кризисных ситуациях.



В то же время там опасаются, что длительное пребывание Столтенберга в должности может быть воспринято как дефицит демократии в НАТО.



Напомним, что сам Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что планирует уйти с должности осенью, когда истекает срок действия его полномочий.

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