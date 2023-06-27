В ПФУ уточнили размер больничных работникам резидента Дія Сіті

В Пенсионном фонде объяснили, как выплачивается пособие по временной нетрудоспособности работникам резидента Дія Сіті.

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Работникам или гиг-специалистам резидента Дія Сіті, являющимся застрахованными лицами, больничные выплачиваются независимо от страхового стажа, в размере суммы заработной платы (дохода), с которой фактически уплачены страховые взносы. Об этом напоминает ПФУ.



При этом, отмечают в фонде, сумма пособия по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком или больным членом семьи) в расчете на месяц, выплачиваемый работникам и гиг-специалистам резидентов Дія Сіті, не должна превышать размер заработной платы (дохода) таких лиц, с которых фактически уплачены страховые взносы.

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