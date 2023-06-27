У ПФУ уточнили розмір лікарняних працівникам резидента Дія Сіті

У Пенсійному фонді пояснили, як виплачується допомога по тимчасовій непрацезданості працівникам резидента Дія Сіті.

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Працівникам або гіг-спеціалістам резидента Дія Сіті, які є застрахованими особами, лікарняні виплачуються незалежно від страхового стажу, в розмірі суми заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески. Про це нагадує ПФУ.

При цьому, зазначають у фонді, сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку на місяць, що виплачується працівникам та гіг-спеціалістам резидентів Дія Сіті, не має перевищувати розмір заробітної плати (доходу) таких осіб, з якої фактично сплачено страхові внески.

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