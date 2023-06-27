Продавали сигарети під відомим брендом: викрили підпільну тютюнову фабрику

Зловмисники облаштували цех у підвальному приміщенні, над яким для прикриття побудували будинок.

Правоохоронці повідомили про підозру трьом членам організованої групи за фактами незаконного виготовлення тютюнових виробів, зберігання з метою збуту, збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та замаху на незаконне використання знаку для товарів і послуг (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 229 КК України), передає Офіс Генерального прокурора.

«За даними слідства, підозрювані організували підпільну фабрику із виробництва тютюнових виробів в одному із районів Одеської області. Цех облаштували у підвальному приміщенні, над яким для прикриття побудували будинок.

З метою маскування великої кількості спожитої електроенергії вони встановили дизельну електропідстанцію.

Підробки робили під виглядом популярної марки сигарет міжнародної тютюнової компанії. В подальшому продукція реалізовувалась на території Львівської області.

Під час обшуків правоохоронцями виявлено та вилучено промислову лінію для виробництва сигарет з фільтром, тютюнову сировину та контрафактні цигарки. Загальна вартість вилученого становить понад 28 млн грн», - сказано у повідомленні.

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