Співробітникам Конгресу заборонили користуватися безкоштовною версією ChatGPT

Працівники Конгресу можуть використовувати тільки платну версію ChatGPT і лише для роботи із загальнодоступними даними.

Фото: Reuters

Співробітникам Конгресу США заборонили користуватися безкоштовною версією ChatGPT. Заборона поширюється й на будь-які інші великі мовні моделі. Про це повідомляє Engadget.

За даними видання, для працівників Конгресу доступна лише платна версією ChatGPT Plus за умови дотримання найвищого рівня конфіденційності.

Функції конфіденційності потрібно вмикати вручну, щоб запобігти передачі даних у модель штучного інтелекту.

Так, платний чат-бот дозволено використовувати лише для роботи із загальнодоступними даними.

Також платною версією чат-бота конгресмени можуть скористатися лише задля «досліджень та оцінки». Вони не можуть використовувати цю технологію як частину своєї повсякденної роботи.

Вжиті заходи у Конгресі пояснюють стурбованістю щодо можливого витоку конфіденційних даних.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.