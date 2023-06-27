У Києві врятували собаку, якого господарі зачинили у спеку в машині: відео

У столиці на вулиці Захарівській врятували собаку з зачиненої автівки.

У Києві врятували німецьку вівчарку, яку власник залишив у зачиненому автомобілі під час спеки. Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

Подія трапилася днями на вулиці Захарівській. До правоохоронців звернулися громадяни та заявили, що з припаркованого у дворі автомобіля Mercedes-Benz Vito чути собачий гавкіт.

Охоронці порядку оперативно прибули на місце і побачили, що в автомобілі сидить зачинений пес. Інспектори намагалися встановити власника автомобіля, але безрезультатно.

Тож поліцейські ближче під’їхали до будинку і почали кликати водія через гучномовець.

За кілька хвилин власник автомобіля вийшов на вулицю та випустив собаку.

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