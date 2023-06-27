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Сотрудникам Конгресса запретили пользоваться бесплатной версией ChatGPT

16:43, 27 июня 2023
Сотрудники Конгресса могут использовать только платную версию ChatGPT и только для работы с общедоступными данными.
Сотрудникам Конгресса запретили пользоваться бесплатной версией ChatGPT
Фото: Reuters
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Сотрудникам Конгресса США запретили пользоваться бесплатной версией ChatGPT. Запрет распространяется и на любые другие крупные языковые модели. Об этом сообщает Engadget.

По данным издания, для работников Конгресса доступна только платная версия ChatGPT Plus при соблюдении наивысшего уровня конфиденциальности.

Функции конфиденциальности необходимо включить вручную, чтобы предотвратить передачу данных в модель искусственного интеллекта.

Так, платный чат-бот разрешено использовать только для работы с общедоступными данными.

Также платной версией чат-бота конгрессмены могут использовать только для «исследований и оценки». Они не могут использовать эту технологию как часть своей повседневной работы.

Принятые меры в Конгрессе объясняют обеспокоенностью возможной утечки конфиденциальных данных.

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