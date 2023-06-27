Продавали сигареты под известным брендом: разоблачили подпольную табачную фабрику

Злоумышленники обустроили цех в подвальном помещении, над которым для прикрытия построили дом.

Правоохранители сообщили о подозрении трем членам организованной группы по фактам незаконного изготовления табачных изделий, хранения с целью сбыта, сбыта незаконно изготовленных табачных изделий и покушения на незаконное использование знака для товаров и услуг (ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204, часть 3 статьи 15, часть 3 статьи 229 УК Украины), передает Офис Генерального прокурора.

«По данным следствия, подозреваемые организовали подпольную фабрику по производству табачных изделий в одном из районов Одесской области. Цех обустроили в подвальном помещении, над которым для прикрытия построили дом.

В целях маскировки большого количества потребленной электроэнергии они установили дизельную электроподстанцию.

Подделки производили под видом популярной марки сигарет международной табачной компании. В дальнейшем продукция реализовывалась на территории Львовской области.

Во время обысков правоохранителями обнаружена и изъята промышленная линия для производства сигарет с фильтром, табачное сырье и контрафактные сигареты. Общая стоимость изъятого составляет более 28 млн грн», - говорится в сообщении.

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