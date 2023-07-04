Йенс Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что останется на посту генсека Альянса еще на год. Об этом он сообщил в Twitter.
Срок полномочий Столтенберга продлили до октября 2024 года.
«Горжусь решением членов НАТО продлить мой срок пребывания в должности генерального секретаря до 1 октября 2024 года.
Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивает нашу свободу и безопасность уже почти 75 лет, и в более опасном мире наш Альянс важен как никогда», – написал генеральный секретарь НАТО.
Ранее сообщалось, что большинство членов Альянса хотят продлить мандат Столтенберга еще на год, чтобы обеспечить стабильность внутри организации и сохранить поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.