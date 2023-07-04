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Йенс Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год

12:42, 4 июля 2023
Члены Альянса приняли решение продлить срок полномочий Столтенберга до октября 2024 года.
Йенс Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год
Фото из открытых источников
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Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что останется на посту генсека Альянса еще на год. Об этом он сообщил в Twitter.

Срок полномочий Столтенберга продлили до октября 2024 года.

«Горжусь решением членов НАТО продлить мой срок пребывания в должности генерального секретаря до 1 октября 2024 года.

Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивает нашу свободу и безопасность уже почти 75 лет, и в более опасном мире наш Альянс важен как никогда», – написал генеральный секретарь НАТО.

Ранее сообщалось, что большинство членов Альянса хотят продлить мандат Столтенберга еще на год, чтобы обеспечить стабильность внутри организации и сохранить поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

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