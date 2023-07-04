У Рівному біля будівлі суду горів автомобіль, фото та відео

На вулиці Драгоманова, поблизу Рівненського апеляційного суду, майже вщент вигорів автомобіль.

Фото: ДСНС

У вівторок, 4 липня, в місті Рівне по вулиці Драгоманова спалахнув автомобіль. Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області.

«На місце події було направлено два чергових відділення рятувальників 1-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рівне.

Прибувши на місце виклику вогнеборці оперативно подали на ліквідацію вогнегасні речовини.

Вогнем знищено салон та пошкоджено моторний відсік автомобіля марки Renault. Жертв та постраждалих не має. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються», - сказано у повідомленні.

Фото: ДСНС

У соцмережах пишуть, що автомобіль горів біля будівлі суду. Також місцеві жителі публікують відео інциденту.

Зазначимо, у Рівному по вулиці Драгоманова, 9 знаходиться Рівненський апеляційний суд.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.