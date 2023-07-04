Пішов з життя керівник Київського відділення ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Бокаріуса» Владислав Федоренко

Обірвалося життя доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Владислава Федоренка.

Фото: hniise.gov.ua

Пішов з життя керівник Київського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Владислав Федоренко. Про це повідомив заступник Міністра з питань виконавчої служби у Міністерство юстиції України Андрій Гайченко на своїй сторінці у Facebook.

«Йому було всього 52 роки((

Для нас це трагічна подія, для ворогів – інформаційний привід для вкидання чергового ІПСО.

Російськомовні ТГ-канали вже розганяють «зраду» про «кадровий террор» і мої рішення, які я приймаю «без согласования с губернатором».

Запоребрикові боти досі не можуть збагнути, що губернатори бувають лише в недоімперії.

Для загального розуміння

Контроль за діяльністю науково-дослідних установ, які проводять судову експертизу, віднесено до моїх прямих обов’язків як Заступника Міністра юстиції України.

Рішення про призначення та звільнення керівників відділень та іншого персоналу ухвалюють директори інститутів», - написав Андрій Гайченко.

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Владислава Федоренка.