Парламентська Асамблея ОБСЄ визнала рф спонсором тероризму, а ПВК «Вагнер» – терористами

росію визнали спонсором тероризму під час засідання Парламентської Асамблеї ОБСЄ.

Парламентська Асамблея ОБСЄ визнала рф державою спонсором-тероризму, а приватну військову компанію «Вагнер» – терористичною організацією. Про це повідомила член української делегації в ПА ОБСЄ, заступниця голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні завершили роботу на сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ у Ванкувері прийняттям Підсумкової Декларації, яка, зокрема, говорить, що:

- тероризм становить одну з найбільших загроз міжнародному миру та безпеці;

- дії «Групи Вагнера» від імені російського уряду можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні (наголошуючи, що президент рф особисто визнав, що «Група Вагнера» була «повністю фінансована» державою);

- держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти «Групи Вагнера» та її афілійованих та правонаступницьких структур, у тому числі шляхом оголошення їх терористичною організацією;

- найголовніше – закликає держав-членів посилювати міжнародні норми, які чітко визнають: терористичний характер «Групи Вагнера» та її дій; відповідальність російської федерації, як держави-спонсора цієї терористичної організації; неприпустимість залучення таких суб'єктів у міждержавні відносини.

Вперше таке формулювання закріплене у офіційному документі міжнародної організації!

До речі, аналогічний термін «state sponsor of terrorism» знає і законодавство США, які також є членом ОБСЄ.

Маю надію, що це рішення стане каталізатором визнання держави-агресора спонсором тероризму не лише в США, а й у всьому світі. Адже тероризм не має залишатися поза увагою та справедливим покаранням», - написала вона.

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