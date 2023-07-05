Потужний спалах на Сонці викликав відключення радіозв’язку на Землі, відео

Сонячна пляма у сім разів перевищувала діаметр Землі.

У неділю, 2 липня, на Сонці стався потужний спалах класу X, який «вдарив» по земній атмосфері та викликав відключення радіозв'язку в деяких регіонах США та Тихого океану. Про це повідомила Обсерваторія сонячної динаміки NASA.

Спалах стався о 15:14 за Північноамериканським східним часом (22:14 за Києвом). У NASA її описують як яскравий ультрафіолетовий спалах. Їй було присвоєно клас X, найсильніший із існуючих типів сонячних спалахів.

Джерелом спалаху стала сонячна пляма AR3354, ширина якої в сім разів перевищує ширину Землі.

Ресурс Spaceweather повідомив, що випромінювання спалаху іонізувало верхні шари атмосфери Землі, що призвело до відключення короткохвильового радіозв'язку над західними регіонами США та Тихим океаном, що тривав близько 30 хвилин.

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