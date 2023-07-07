Незаконный выезд за границу под видом водителей: в Ровенской области разоблачили адвоката, который помогал уклонистам

СБУ нейтрализовала преступную группировку в Ровенской области, среди основных участников которой – адвокат, его помощник и двое перевозчиков, имеющих лицензии на осуществление международных рейсов.

Как сообщалось, СБУ ликвидировала новые каналы нелегального выезда граждан призывного возраста за границу в четырех регионах Украины. Так, в Ровенской области нейтрализована преступная группировка, специализирующаяся на нелегальной миграции.

Среди основных участников группы – адвокат, его помощник и два перевозчика, которые имеют лицензии на осуществление международных рейсов.

Злоумышленники оформляли своих «заказчиков» как водителей и готовили их выезд на нескольких автомобилях в ЕС.

Организаторам сделок сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности виновных лиц.

Напомним, что на Закарпатье адвокат хотел помочь уклонистам бежать за границу.

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