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  1. В Украине

СБУ разоблачила 15 организаторов схем для уклонистов, среди подозреваемых – депутат Черниговского горсовета

19:10, 6 июля 2023
Как сообщается, военнообязанным предлагали выехать за пределы Украины на основании фиктивных документов, стоимость подделок составляла до 8 тысяч долларов.
СБУ разоблачила 15 организаторов схем для уклонистов, среди подозреваемых – депутат Черниговского горсовета
Фото: СБУ
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Служба безопасности ликвидировала четыре новых канала нелегального выезда граждан призывного возраста за границу. К организации сделок причастны 15 человек из разных регионов Украины, сообщает СБУ.

Отмечается, что злоумышленники предлагали военнообязанным уехать за пределы нашего государства на основании фиктивных документов. Стоимость подделок составила 8 тыс. дол. Сумма зависела от срочности выезда и сложности маршрута.

Так, за даними СБУ, у Києві:

затримано чотирьох мешканців столиці, які виготовляли фальшиві меддовідки для уникнення мобілізації нібито за станом здоров’я.

Ухилянти планували використати підробку для втечі за кордон.

У Чернігові:

викрито депутата міськради, який разом з трьома місцевими комерсантами розробив механізм нелегального переправлення потенційних призовників до Євросоюзу.

Зловмисники оформлювали своїх «клієнтів» як водіїв-волонтерів міської громадської організації, яку очолював депутат. Потім їх персональні дані вносили до електронної системи «Шлях», що давало підстави для виїзду за межі України.

Наразі сам депутат переховується від правосуддя за кордоном. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо оголошення у розшук.

На Рівненщині:

нейтралізовано злочинне угруповання, що спеціалізувалося на нелегальній міграції. Серед основних учасників групи – адвокат, його помічник і двоє перевізників, які мають ліцензії на здійснення міжнародних рейсів.

Зловмисники оформляли своїх «замовників» як водіїв і готували їх виїзд на декількох автівках до ЄС.

На Львівщині:

затримано 53-річного місцевого жителя, який хотів продати фіктивні меддовідки про непридатність до військової служби.

На підставі зібраних доказів всім ключовим організаторам оборудок повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності винних осіб. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

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