Денис Маслов о полиграфе для судей: «Все полностью отвечает стандартам независимости судей»

По словам автора, в законопроекте 9454 о полиграфе для судей нет влияния ни исполнительной, ни законодательной ветвей власти.

Введение полиграфа для судей полностью отвечает стандартам независимости судей. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов, цитирует его пресс-служба Верховной Рады.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Высший совет правосудия в соответствии с законопроектом 9454 должен начать в течение двух недель после вступления в силу нового закона в случае принятия мониторинг судей Верховного Суда и может применить в ходе этого мониторинга полиграф.

«По словам Дениса Маслова, в законопроекте 9454 предусмотрен предохранитель: проверка на детекторе лжи будет проводиться по решению Высшего совета правосудия – высшего органа судебной ветви власти. В этом случае нет влияния ни исполнительной ветви власти, ни законодательной. Все полностью отвечает стандартам независимости судей», - отмечает пресс-служба Верховной Рады.

«В документе предусмотрено, что опрос с помощью полиграфа не является и не может быть самостоятельным основанием для применения дисциплинарной или какой-либо другой ответственности, например в виде увольнения и т.п. Однако опрос с помощью полиграфа является источником информации наряду с другими – судейское досье, представление, информация от общественности, госорганов. Высший совет правосудия сможет назначить опрос с помощью полиграфа, чтобы выяснить некоторые вопросы и оценить результаты опроса наряду с другими материалами», - отметил политик.

«Мы работаем над тем, чтобы люди больше доверяли судам. В частности, предлагается проверка кандидатов на должность судьи с применением полиграфа, что вполне оправдано. В настоящее время в Украине уже применяется опрос с помощью полиграфа при проведении конкурса и отборе кандидатов на разные должности - в БЭБ, НАБУ и Нацполиции. Также применение полиграфа возможно в различных процедурах по действующим судьям: во время мониторинга, дисциплинарных производств», - пояснил парламентарий.

Он добавил, что законопроектом предусмотрена проверка всех судей того суда, где были установлены факты коррупции.

«В коррупционном правонарушении может быть задействован не один судья конкретного суда, но уведомление о подозрении вручается только одному. И тогда в обществе возникает вопрос. Имеющаяся информация может свидетельствовать о причастности других судей, однако нет доказательств. Это дискредитирует работу определенного судебного учреждения. Именно для того чтобы восстановить авторитет судебной ветви власти или конкретного судебного учреждения, чтобы общественность получила ответы на свои вопросы и могла доверять другим судьям этого суда, мы предусмотрели, что Высший совет правосудия может провести проверку всех судей такого суда», - подчеркнул народный депутат.

Напомним, глава Конкурсной комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Катерина Коваль ранее сообщила, что 17 из 43 участников конкурса на руководителя САП употребляли наркотические средства и привела в комментариях ссылку на законопроект о проверке судей на полиграфе.

Автор: Наталья Мамченко

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