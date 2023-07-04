Высший совет правосудия проведет мониторинг всех судей Верховного Суда, а НАПК проверит их образ жизни и декларации

Кроме того, судей Верховного Суда смогут проверить на полиграфе, и любые граждане смогут предоставить ВСП информацию о признаках дисциплинарных проступков в действиях судей Верховного Суда.

Начать мониторинг судей Верховного Суда Высший совет правосудия должен безотлагательно, и не позднее двух недель со дня вступления в силу нового закона. Соответствующая процедура предусмотрена законопроектом 9454, зарегистрированным 3 июля 2023 года во исполнение решения СНБО. Авторами проекта выступают Денис Маслов, Максим Дырдин, Николай Стефанчук и другие народные депутаты. «Судебно-юридической газете» стали известны детали этого законопроекта.

Сначала Высший совет правосудия (ВСП) должен будет утвердить документы, на базе которых будет проводить проверку – Порядок мониторинга и Порядок проведения психофизиологического опроса судьи с применением полиграфа.

Мониторинг Верховного Суда будет проводиться по статье 59-1, специально введенной в закон о судоустройстве и статусе судей.

Статья предусматривает, что мониторинг работы суда ВСП проводит относительно всех судей ВС.

Предметом мониторинга судей ВС станет наличие признаков:

совершение судьями дисциплинарных проступков (в том числе существенных),

грубого или систематического пренебрежения обязанностями, несовместимыми со статусом судьи или обнаруживших их несоответствие занимаемой должности,

а также обстоятельства, вызывающие обоснованное сомнение в законности источника происхождения имущества.

Также законопроект предусматривает, что любые лица со дня обнародования Высшим советом правосудия соответствующего решения смогут предоставлять в Высший совет правосудия информацию и материалы о совершении судьями Верховного Суда дисциплинарных проступков, грубого или систематического пренебрежения обязанностями, несовместимыми со статусом судьи или обнаруживших их несоответствие занимаемой должности, а также обстоятельств, вызывающих сомнение в законности источника происхождения имущества.

Получение по результатам проведения мониторинга работы суда информации, что может свидетельствовать о наличии признаков совершения судьей соответствующего суда дисциплинарного проступка (в том числе существенного), грубого или систематического пренебрежения обязанностями, несовместимыми со статусом судьи или выявивших его несоответствие занимаемой должности, а также информации , что вызывает обоснованное сомнение в законности источника происхождения имущества, является основанием для начала дисциплинарного производства дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия в отношении такого судьи.

При этом предполагается, что если до момента начала дисциплинарного производства по инициативе Высшего совета правосудия по результатам такого мониторинга в отношении судьи Верховного Суда начаты другие дисциплинарные производства, такие производства осуществляются Дисциплинарными палатами ВСП в первую очередь.

После принятия решения о проведении мониторинга работы суда Высший совет правосудия обращается в НАПК, с:

требованием провести мониторинг образа жизни судей Верховного Суда,

а также с запросом о полной проверке деклараций, поданных такими судьями.

Во время проведения мониторинга работы суда Высший совет правосудия имеет право:

1) обращаться к судьям и работникам аппарата ВС, а также специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции, другим органам государственной власти, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям независимо от формы собственности и подчинения, их должностных лиц, любым юридическим и физическим лицам с запросом о предоставлении объяснений документов или информации для проверки надлежащего исполнения судьями ВС их обязанностей и установления наличия или отсутствия признаков совершения ими дисциплинарных проступков (в том числе существенных), грубого или систематического пренебрежения обязанностями, несовместимыми со статусом судьи или выявило их несоответствие занимаемой должности, а также законность источников происхождения имущества;

2) назначить для судей проведение психофизиологического опроса с применением полиграфа в соответствии с предметом мониторинга работы суда;

3) вызвать судей и работников аппарата Верховного Суда для предоставления пояснений по вопросам, касающимся предмета мониторинга работы суда.

Следует отметить, что согласно другой новой статье результаты полиграфа могут использоваться как один из источников информации, подлежащий оценке вместе с другой совокупностью собранной информации и материалов.

Однако результаты опроса не могут служить основанием для привлечения судьи к ответственности.

Опрос судьи на детекторе лжи будет производиться с его согласия. Сам же отказ от прохождения опроса не является основанием для привлечения судьи к ответственности.

При этом информацию и материалы, полученные от анонимных источников, а также информация, материалы, источники происхождения которых установить невозможно, Высший совет правосудия не будет рассматривать.

Автор: Наталья Мамченко

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