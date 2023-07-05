Медицинская справка сейчас не обязательна для обмена водительского удостоверения — сервисный центр МВД

В период военного положения замена водительского удостоверения осуществляется без предоставления медицинской справки.

Фото: Главный сервисный центр МВД

Главный сервисный центр МВД напомнил, что медицинская справка сейчас не является обязательной для обмена водительского удостоверения. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Говорим об обмене водительского удостоверения, срок которого истек в период военного положения

- водительское удостоверение (выданное впервые), срок действия которого истек в период военного положения и в течение года со дня его отмены, продолжает действовать на территории Украины

Если все же решили обменять водительское удостоверение, стоит помнить следующие моменты:

- обмен документа впервые можно производить только по истечении срока его действия (на следующий день или позже)

- в период военного положения замена водительского осуществляется без предоставления медицинской справки, только паспорт, идентификационный код и водительское удостоверение

- услуга по обмену водительского удостоверения предоставляется только лицу, осуществляющему обмен», - сказано в сообщении.

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