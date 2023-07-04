У Байдена хотят ограничить доступ китайским компаниям к облачным сервисам США

Amazon и Microsoft будут вынуждены запрашивать разрешение у правительства США, прежде чем предоставлять услуги облачных сервисов китайским клиентам.

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США хотят ограничить доступ Китая в свои облачные сервисы, чтобы защитить передовые технологии. Об этом пишет The Wall Street Journal.



По данным издания, администрация Байдена готовится ограничить доступ китайских компаний к услугам облачных сервисов США.



Новое правило, если оно будет принято, вероятно, потребует от американских поставщиков облачных услуг, таких как Amazon.com и Microsoft, запрашивать разрешение у правительства США, прежде чем предоставлять услуги облачных сервисов, использующих передовые микросхемы искусственного интеллекта, китайским клиентам.



Отмечается, что ограничение направлено на устранение лазейки в контроле за экспортом чипов, который США ввели в октябре прошлого года. Она позволяла китайским разработчикам искусственного интеллекта получать доступ к высококачественным микросхемам через облако.



Предполагается, что министерство торговли США введет это ограничение в ближайшие недели.



В СМИ отмечают, что нововведение может еще больше усугубить отношения между экономическими супердержавами мира.

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