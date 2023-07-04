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  1. У світі

У Байдена хочуть обмежити доступ китайським компаніям до хмарних сервісів США

20:37, 4 липня 2023
Amazon і Microsoft будуть змушені запитувати дозвіл в уряду США, перш ніж надавати послуги хмарних сервісів китайським клієнтам.
У Байдена хочуть обмежити доступ китайським компаніям до хмарних сервісів США
Фото з відкритих джерел
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США хочуть обмежити доступ Китаю до своїх хмарних сервісів, щоб захистити передові технології. Про це пише The Wall Street Journal.

За даними видання, адміністрація Байдена готується обмежити доступ китайських компаній до послуг хмарних сервісів США.

Нове правило, якщо його буде прийнято, ймовірно, вимагатиме від американських постачальників хмарних послуг, таких як Amazon.com і Microsoft, запитувати дозвіл в уряду США, перш ніж надавати послуги хмарних сервісів, які використовують передові мікросхеми штучного інтелекту, китайським клієнтам.

Зазначається, що обмеження спрямоване на усунення лазівки у контролі за експортом чіпів, який США запровадили в жовтні минулого року. Вона дозволяла китайським розробникам штучного інтелекту отримувати доступ до високоякісних мікросхем через хмару.

Передбачається, що міністерство торгівлі США запровадить це обмеження найближчими тижнями.

У ЗМІ зазначають, що нововведення може ще більше погіршити відносини між економічними супердержавами світу.

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