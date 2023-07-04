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Нардеп Сергій Алєксєєв, якого підозрюють у шахрайстві, вийшов з-під варти під заставу в 2,2 мільйона гривень

15:22, 4 липня 2023
3 липня йому обрали запобіжний захід, і вже цього ж вечора за нього внесли заставу.
Нардеп Сергій Алєксєєв, якого підозрюють у шахрайстві, вийшов з-під варти під заставу в 2,2 мільйона гривень
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Нардеп з фракції «Європейська солідарність» Сергій Алєксєєв, якого підозрюють у шахрайстві, вийшов з-під варти під заставу в розмірі 2, 264 млн грн. Про це повідомляє Суспільне.

За слова Алєксєєва, заставу внесли ввечері, 3 липня. Звільнили депутата з СІЗО по обіді, 4 липня.

«Заставу внесли вчора ввечері, 3 липня. Заставу внесли за мене мої друзі та колеги, близько 18:00. Одразу я не вийшов, вийшов 4 липня близько 13 години. Справи там немає, кажуть кращі адвокати. Це виключно підстава опозиційного депутата. Далі ми будемо відстоювати: йти або на виправдальний вирок, або на закриття справи», — розповів Алєксєєв.

Нагадаємо, нардепу Сергію Алєксєєву повідомили про підозру в шахрайстві. Його підозрюють у вимаганні грошей з іноземця за уникнення екстрадиції.

Пізніше в Офісі Генпрокурора прокоментували викриття депутата Сергія Алєксєєва.

В СБУ повідомили нові деталі викриття на шахрайстві. Там заявили, що нардеп, маючи адвокатський досвід, застосовував різні методи конспірації, щоб ускладнити документування злочину.

Додамо, що депутату Сергію Алексєєву обрали запобіжний захід – 60 діб під вартою. Альтернативою арешту є застава у понад 2, 2 млн гривень.

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