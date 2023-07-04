На Дніпропетровщині чоловік підозрюється у розбещенні 10-річної дочки своєї квартирантки

Житель Синельникове підозрюється у розбещенні неповнолітньої дівчинки, яка разом з матір'ю винаймали у нього житло.

Фото: gp.gov.ua

На Дніпропетровщині місцевого жителя підозрюють у розбещенні 10-річної дівчинки. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, матір з донькою винаймали у підозрюваного житло в місті Синельникове. Чоловік скористався відсутністю жінки вдома, завів 10-річну дівчинку до кімнати та вчинив стосовно неї розпусні дії.



Дитина розповіла про те, що трапилося, матері, яка у свою чергу звернулася до правоохоронних органів, зазначають у прокуратурі.



Після проведення слідчих заходів та допиту потерпілої з використанням методики «Зелена кімната», яка ґрунтується на міжнародних стандартах поводження з неповнолітніми, інформація про розбещення дитини підтвердилася.



Наразі прокуратура направила до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.

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