Окупанти розбирають завод «Азовсталь» у Маріуполі на металобрухт, відео

Завод, на території якого навесні 2022 року точилися бої, перетворився на руїну.

Комбінат Азовсталь у Маіруполі, на території якого навесні 2022 року точилися бої, перетворився на руїну. Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

Російські окупанти ріжуть Азовсталь на металобрухт попри обіцянки відновити підприємство.

«Один із жителів міста зміг потрапити на знищене росіянами підприємство та зняти, що там відбувається сьогодні. На відео чітко видно, що окупанти не проводять жодних відновлювальних робіт на території українського комбінату. Там залишилися лише руїни та уламки... Тепер росіяни розбирають підприємство на метал», - йдеться у повідомленні.

У міськраді нагадали, що Азовсталь - місце сили та незламності, майже три місяці тут українські захисники тримали оборону міста.

«Коли ми повернемося, тут обов’язково з’явиться меморіал, який нагадуватиме про усіх, хто віддав життя заради захисту Маріуполя», - заявили в міськраді.

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