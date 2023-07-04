Оккупанты разбирают завод «Азовсталь» в Мариуполе на металлолом, видео

Завод, на территории которого весной 2022 года шли бои, превратился в руину.

Комбинат Азовсталь в Маируполе, на территории которого весной 2022 года шли бои, превратился в руину. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Российские оккупанты режут Азовсталь на металлолом, несмотря на обещания восстановить предприятие.

Один из жителей города смог попасть на уничтоженное россиянами предприятие и снять, что там происходит сегодня. На видео четко видно, что оккупанты не проводят никаких восстановительных работ на территории украинского комбината. Там остались только развалины и обломки... Теперь россияне разбирают предприятие на металл», - говорится в сообщении.

В горсовете напомнили, что Азовсталь – место силы и несокрушимости, почти три месяца здесь украинские защитники держали оборону города.

«Когда мы вернемся, здесь обязательно появится мемориал, который будет напоминать обо всех, кто отдал жизнь ради защиты Мариуполя», - заявили в горсовете.

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