На Днепропетровщине мужчина подозревается в развращении 10-летней дочки своей квартирантки

Житель Синельниково подозревается в развращении несовершеннолетней девочки, которая вместе с матерью снимали у него жилье.

Фото: gp.gov.ua

В Днепропетровской области местного жителя подозревают в развращении 10-летней девочки. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.



По данным следствия, мать с дочерью снимали у подозреваемого жилье в городе Синельниково. Мужчина воспользовался отсутствием женщины дома, завел 10-летнюю девочку в комнату и совершил по отношению к ней развратные действия.



Ребенок рассказал о случившемся матери, которая в свою очередь обратилась в правоохранительные органы, отмечают в прокуратуре.



После проведения следственных мероприятий и допроса потерпевшей с использованием методики «Зеленая комната», основанной на международных стандартах обращения с несовершеннолетними, информация о развращении ребенка подтвердилась.



В настоящее время прокуратура направила в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения – содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.