Нардеп Сергей Алексеев, подозреваемый в мошенничестве, вышел из-под стражи под залог в 2,2 миллиона гривен

3 июля ему избрали меру пресечения, и уже в этот же вечер за него внесли залог.

Нардеп из фракции «Европейская солидарность» Сергей Алексеев, подозреваемый в мошенничестве, вышел из-под стражи под залог в размере 2,264 млн грн. Об этом сообщает Суспільне.

По словам Алексеева, залог был внесен вечером, 3 июля. Уволили депутата из СИЗО после обеда, 4 июля.

«Залог внесли вчера вечером, 3 июля. Залог внесли за меня мои друзья и коллеги, около 18:00. Сразу я не вышел, вышел 4 июля около 13 часов. Дела там нет, говорят лучшие адвокаты. Это только основание оппозиционного депутата. Дальше мы будем отстаивать: идти либо на оправдательный приговор, либо на закрытие дела», – рассказал Алексеев.

Напомним, нардепу Сергею Алексееву сообщили о подозрении в мошенничестве. Его подозревают в вымогательстве денег с иностранца за избегание экстрадиции.

Позже в Офисе Генпрокурора прокомментировали разоблачение депутата Сергея Алексеева.

В СБУ сообщили новые детали разоблачения в мошенничестве. Там заявили, что нардеп, имея адвокатский опыт, применял разные методы конспирации, чтобы усложнить документирование преступления.

Добавим, что депутату Сергею Алексееву избрали меру пресечения – 60 суток под стражей. Альтернативой ареста является залог более чем в 2,2 млн гривен.

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