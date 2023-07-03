Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
У Верховному Суді прокоментували рішення РНБО щодо перевірки всіх суддів Верховного Суду

Судді Верховного Суду висловлюють готовність до реалізації ініціатив, спрямованих на відновлення довіри, але наголошують, що вони не повинні дестабілізувати роботу Верховного Суду.

Денис Маслов зареєстрував у Раді законопроекти про поліграф та перевірку суддів Верховного Суду

Депутати внесли до Верховної Ради законопроекти про поліграф для суддів та перевірки колективу суду, якщо один з них отримав підозру.

Кабмін відклав атестацію робочих місць за умовами праці до завершення війни

Згідно з рішенням уряду атестація робочих місць, строк якої настав у період воєнного стану проводиться протягом шести місяців після завершення воєнного стану за рішенням роботодавця, яке погоджене з профспілкою.

Верховна Рада ухвалила закон про електронні кабінети учасників справ: що зміниться у Господарському процесуальному кодексі

Законопроект щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів передбачає певні процесуальні наслідки для адвокатів.

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою ексзаступника міністра Василя Лозинського з можливістю внесення застави

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення суду першої інстанції, яким колишнього заступника міністра розвитку громад територій та інфраструктури Василя Лозинського було взято під варту з заставою у 5 мільйонів гривень.

  1. В Україні

Депутату Сергію Алексєєву обрали запобіжний захід – 60 діб під вартою

18:12, 3 липня 2023
Альтернативою арешту є застава у понад 2, 2 млн гривень.
Депутату Сергію Алексєєву обрали запобіжний захід – 60 діб під вартою
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У понеділок, 3 липня, Личаківський районий суд Львова обрав запобіжний захід депутату від партії «Європейська Солідарність» Сергію Алексєєву, якого підозрюють у шахрайстві. Про це з залу суду повідомляє кореспондент Укрінформу.

Депутату обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.

Альтернативою арешту є застава у розмірі 2 млн 264 тис. грн.

Як зазначає «Суспільне», зараз нардепа перевезуть до СІЗО. Звідти він зможе вийти після внесення застави.

Нагадаємо, нардепу Сергію Алєксєєву повідомили про підозру в шахрайстві. Його підозрюють у вимаганні грошей з іноземця за уникнення екстрадиції.

Пізніше в Офісі Генпрокурора прокоментували викриття депутата Сергія Алєксєєва.

В СБУ повідомили нові деталі викриття на шахрайстві. Там заявили, що нардеп, маючи адвокатський досвід, застосовував різні методи конспірації, щоб ускладнити документування злочину.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

 

 

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео