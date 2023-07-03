Депутату Сергію Алексєєву обрали запобіжний захід – 60 діб під вартою

Альтернативою арешту є застава у понад 2, 2 млн гривень.

У понеділок, 3 липня, Личаківський районий суд Львова обрав запобіжний захід депутату від партії «Європейська Солідарність» Сергію Алексєєву, якого підозрюють у шахрайстві. Про це з залу суду повідомляє кореспондент Укрінформу.

Депутату обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.

Альтернативою арешту є застава у розмірі 2 млн 264 тис. грн.

Як зазначає «Суспільне», зараз нардепа перевезуть до СІЗО. Звідти він зможе вийти після внесення застави.

Нагадаємо, нардепу Сергію Алєксєєву повідомили про підозру в шахрайстві. Його підозрюють у вимаганні грошей з іноземця за уникнення екстрадиції.

Пізніше в Офісі Генпрокурора прокоментували викриття депутата Сергія Алєксєєва.

В СБУ повідомили нові деталі викриття на шахрайстві. Там заявили, що нардеп, маючи адвокатський досвід, застосовував різні методи конспірації, щоб ускладнити документування злочину.

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