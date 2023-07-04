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  1. У світі

У В’єтнамі заборонили фільм про Барбі через карту Південнокитайського моря

23:43, 4 липня 2023
У В’єтнамі назвали «образливим» кадр з фільму, де на карті зображені спірні територіальні претензії Китаю в Південнокитайському морі.
У В’єтнамі заборонили фільм про Барбі через карту Південнокитайського моря
Фото: Mattel, Warner Bros
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У В’єтнамі заборонили фільм про Барбі, який має вийти в прокат 21 липня. Про це пише BBC News.

За даними видання, у країні скасували покази фільму про популярну ляльку через суперечливу з сцену з картою, на якій зображені спірні територіальні претензії Китаю в Південнокитайському морі.

В'єтнам є однією з низки країн, які заперечують претензії Китаю майже на все Південнокитайське море.

Зазначається, що одна зі сцен містить кадр із картою, на якій зображені дев’ятиштрихової лінії Китаю.

Лінія з дев'ятьма штрихами використовується на китайських картах Південнокитайського моря, щоб показати його територіальні претензії.

Тому у В’єтнамі назвали цей кадр з фільму «образливим».

У ЗМІ нагадують, що у 2016 році міжнародний трибунал у Гаазі виніс рішення проти претензій Китаю в Південнокитайському морі, але Пекін не визнав це рішення та продовжує активно нарощувати військову присутність у цьому морі.

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