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Во Вьетнаме запретили фильм о Барби из-за карты Южнокитайского моря

23:43, 4 июля 2023
Во Вьетнаме назвали «оскорбительным» кадр из фильма, где на карте изображены спорные территориальные претензии Китая в Южнокитайском море.
Во Вьетнаме запретили фильм о Барби из-за карты Южнокитайского моря
Фото: Mattel, Warner Bros
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Во Вьетнаме запретили фильм о Барби, который должен выйти в прокат 21 июля. Об этом пишет BBC News.

По данным издания, в стране отменили показы фильма о популярной кукле из-за противоречивой сцены с картой, на которой изображены спорные территориальные претензии Китая в Южнокитайском море.

Вьетнам является одной из ряда стран, отрицающих претензии Китая почти на все Южнокитайское море.

Отмечается, что одна из сцен содержит кадр с картой, на которой изображены девятиштриховые линии Китая.

Линия с девятью штрихами используется на китайских картах Южнокитайского моря, чтобы показать его территориальные претензии.

Поэтому во Вьетнаме назвали этот кадр из фильма «оскорбительным».

В СМИ напоминают, что в 2016 году международный трибунал в Гааге вынес решение против претензий Китая в Южнокитайском море, но Пекин не признал это решение и продолжает активно наращивать военное присутствие в этом море.

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