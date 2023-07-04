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В ПФУ рассказали, как определить обязательный процент платежа при назначении субсидии

00:00, 4 июля 2023
Размер обязательного процента платежа за жилищно-коммунальные услуги определяется для каждой семьи индивидуально и зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека.
В ПФУ рассказали, как определить обязательный процент платежа при назначении субсидии
Фото: 24tv.ua
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Жилищная субсидия назначается домохозяйствам при разнице между размером платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальных норм и нормативов и размером обязательного платежа, величина которого зависит от обязательного процента платежа. Об этом напоминает Пенсионный фонд.

Размер обязательного процента платежа за жилищно-коммунальные услуги определяется для каждой семьи индивидуально и зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека.

Обязательный процент платежа рассчитывается по формуле, установленной постановлением Кабинета Министров Украины от 27.07.1998 № 1156 «О новом размере расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретении сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в случае предоставления жилищной субсидии».

Чтобы определить обязательный процент платежа, необходимо:

– вычислить среднемесячный совокупный доход домохозяйства;

– среднемесячный совокупный доход разделить на количество членов домохозяйства, определить среднемесячный доход на одного человека;

– доход на одного человека разделить на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, с которого назначается субсидия (размер прожиточного минимума на 01.01.2023 – 2589 грн);

– полученный результат разделить на 2 (базовый коэффициент для назначения субсидии), затем умножить на 15%.

Для расчета размера обязательного платежа обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

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