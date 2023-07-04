В ПФУ рассказали, как определить обязательный процент платежа при назначении субсидии

Размер обязательного процента платежа за жилищно-коммунальные услуги определяется для каждой семьи индивидуально и зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека.

Фото: 24tv.ua

Жилищная субсидия назначается домохозяйствам при разнице между размером платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальных норм и нормативов и размером обязательного платежа, величина которого зависит от обязательного процента платежа. Об этом напоминает Пенсионный фонд.



Размер обязательного процента платежа за жилищно-коммунальные услуги определяется для каждой семьи индивидуально и зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека.



Обязательный процент платежа рассчитывается по формуле, установленной постановлением Кабинета Министров Украины от 27.07.1998 № 1156 «О новом размере расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретении сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в случае предоставления жилищной субсидии».



Чтобы определить обязательный процент платежа, необходимо:



– вычислить среднемесячный совокупный доход домохозяйства;



– среднемесячный совокупный доход разделить на количество членов домохозяйства, определить среднемесячный доход на одного человека;



– доход на одного человека разделить на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, с которого назначается субсидия (размер прожиточного минимума на 01.01.2023 – 2589 грн);



– полученный результат разделить на 2 (базовый коэффициент для назначения субсидии), затем умножить на 15%.



Для расчета размера обязательного платежа обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

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