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  1. В Украине

Украинскую писанку и кобзарско-лирницкие традиции могут внести в культурное наследие ЮНЕСКО

18:03, 3 июля 2023
В 2023 году Украина впервые подготовила и подала три номинации на включение в Списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Украинскую писанку и кобзарско-лирницкие традиции могут внести в культурное наследие ЮНЕСКО
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Украинская писанка и кобзарско-лирницкие традиции могут пополнить Списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО уже в следующем году. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Так, в 2023 году Украина впервые подготовила и подала три номинации на включение в Списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Две из них будут рассматривать в следующем году – это международная номинация в Репрезентативный список, подготовленная совместно с Республикой Эстония, «Украинская писанка: традиция и искусство», а также номинация в Реестр надлежащей практики охраны «Практика по охране кобзарско-лирницкой традиции».

Номинация «Технология выполнения вышивки «белым по белому» города Решетиловка Полтавской области» будет проходить процедуру рассмотрения в цикле 2025 года.

«Надеюсь, что Списки ЮНЕСКО будут пополняться нашими двумя элементами нематериального культурного наследия уже в конце 2024 года. Такое решение покажет, что украинское наследие является источником несокрушимости и мужества народа в борьбе за независимость и будущее», – сказал министр Александр Ткаченко.

Известно, что ранее в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (ЮНЕСКО) уже внесены: Петриковская декоративная живопись как феномен украинского орнаментального народного творчества; Традиция Косовской рисованной керамики; Орьнек – крымскотатарский орнамент и знание о нем. В список нематериального культурного наследия, которое требует срочной охраны, внесены такие элементы, как: Казацкие песни Днепропетровщины и Культура приготовления украинского борща.

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