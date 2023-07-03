Денис Маслов зарегистрировал в Раде законопроекты о полиграфе и проверке судей Верховного Суда

3 июля в Верховной Раде зарегистрирован пакет законопроектов, предусматривающий полиграф для судей, проверку всего коллектива суда в случае получения одним из коллектива подозрения и проверку судей Верховного Суда. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов.
«Зарегистрировали в Парламенте законопроекты, которые станут первоочередными шагами по укреплению авторитета суда и преодолению проявлений коррупции в органах правосудия.
№9454
применение полиграфа для судей и лиц, претендующих на должность судьи;
ВСП получит полномочия проводить мониторинг работы суда, если судье этого суда вручено подозрение в получении взятки
Во время такого мониторинга ВСП будет исследовать работу всех судей на предмет возможного совершения дисциплинарных проступков, а также законность источников происхождения имущества.
ВСП должен безотлагательно начать мониторинг работы Верховного Суда по отношению ко всем его судьям.
№9455
ВККС должна завершить оценку тех судей, которых ВСП отказалось увольнять из-за их несоответствия занимаемой должности», - отметил он.
Автор: Наталья Мамченко
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