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Судьи Верховного Суда выражают готовность к реализации инициатив, направленных на восстановление доверия, но отмечают, что они не должны дестабилизировать работу Верховного Суда.

Денис Маслов зарегистрировал в Раде законопроекты о полиграфе и проверке судей Верховного Суда

Депутаты внесли в Верховную Раду законопроекты о полиграфе для судей и проверке коллектива суда, если один из них получил подозрение.

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Денис Маслов зарегистрировал в Раде законопроекты о полиграфе и проверке судей Верховного Суда

17:18, 3 июля 2023
Депутаты внесли в Верховную Раду законопроекты о полиграфе для судей и проверке коллектива суда, если один из них получил подозрение.
Денис Маслов зарегистрировал в Раде законопроекты о полиграфе и проверке судей Верховного Суда
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3 июля в Верховной Раде зарегистрирован пакет законопроектов, предусматривающий полиграф для судей, проверку всего коллектива суда в случае получения одним из коллектива подозрения и проверку судей Верховного Суда. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов.

«Зарегистрировали в Парламенте законопроекты, которые станут первоочередными шагами по укреплению авторитета суда и преодолению проявлений коррупции в органах правосудия.

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применение полиграфа для судей и лиц, претендующих на должность судьи;

ВСП получит полномочия проводить мониторинг работы суда, если судье этого суда вручено подозрение в получении взятки

Во время такого мониторинга ВСП будет исследовать работу всех судей на предмет возможного совершения дисциплинарных проступков, а также законность источников происхождения имущества.

ВСП должен безотлагательно начать мониторинг работы Верховного Суда по отношению ко всем его судьям.

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ВККС должна завершить оценку тех судей, которых ВСП отказалось увольнять из-за их несоответствия занимаемой должности», - отметил он.

Автор: Наталья Мамченко

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