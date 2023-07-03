Денис Маслов зарегистрировал в Раде законопроекты о полиграфе и проверке судей Верховного Суда

Депутаты внесли в Верховную Раду законопроекты о полиграфе для судей и проверке коллектива суда, если один из них получил подозрение.

3 июля в Верховной Раде зарегистрирован пакет законопроектов, предусматривающий полиграф для судей, проверку всего коллектива суда в случае получения одним из коллектива подозрения и проверку судей Верховного Суда. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов.

«Зарегистрировали в Парламенте законопроекты, которые станут первоочередными шагами по укреплению авторитета суда и преодолению проявлений коррупции в органах правосудия.

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применение полиграфа для судей и лиц, претендующих на должность судьи;

ВСП получит полномочия проводить мониторинг работы суда, если судье этого суда вручено подозрение в получении взятки

Во время такого мониторинга ВСП будет исследовать работу всех судей на предмет возможного совершения дисциплинарных проступков, а также законность источников происхождения имущества.

ВСП должен безотлагательно начать мониторинг работы Верховного Суда по отношению ко всем его судьям.

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ВККС должна завершить оценку тех судей, которых ВСП отказалось увольнять из-за их несоответствия занимаемой должности», - отметил он.

Автор: Наталья Мамченко

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