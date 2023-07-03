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В Минкульте подсчитали, сколько объектов культурной инфраструктуры пострадало в результате российской агрессии

23:49, 3 июля 2023
В Минкульте рассказали, в каких областях Украины культурная инфраструктура пострадала больше всего.
В Минкульте подсчитали, сколько объектов культурной инфраструктуры пострадало в результате российской агрессии
Фото из открытых источников
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1582 объекта культурной инфраструктуры пострадали из-за российской агрессии в Украине. Об этом сообщает Минкульт.

По состоянию на 25 июня убытки понесли 1582 объекта культурной инфраструктуры, без учета памятников культурного наследия; из них 585 объектов – разрушены.

Наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура получила в Донецкой, Херсонской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Запорожской и Луганской областях.

Общие потери:
– клубные заведения: разрушены – 281, а повреждены – 474;

– библиотеки: разрушены – 218, повреждены – 380;

– музеи и галереи: разрушены – 28; повреждено – 56;

– театры, кинотеатры и филармонии: разрушены – 10, повреждены – 16.

– заведения художественного образования: разрушены – 48, повреждены – 71.

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