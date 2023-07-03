В Минкульте подсчитали, сколько объектов культурной инфраструктуры пострадало в результате российской агрессии

1582 объекта культурной инфраструктуры пострадали из-за российской агрессии в Украине. Об этом сообщает Минкульт.
По состоянию на 25 июня убытки понесли 1582 объекта культурной инфраструктуры, без учета памятников культурного наследия; из них 585 объектов – разрушены.
Наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура получила в Донецкой, Херсонской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Запорожской и Луганской областях.
Общие потери:
– клубные заведения: разрушены – 281, а повреждены – 474;
– библиотеки: разрушены – 218, повреждены – 380;
– музеи и галереи: разрушены – 28; повреждено – 56;
– театры, кинотеатры и филармонии: разрушены – 10, повреждены – 16.
– заведения художественного образования: разрушены – 48, повреждены – 71.
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