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  1. В Україні

У Мінкульті підрахували, скільки об'єктів культурної інфраструктури постраждало внаслідок російської агресії

23:49, 3 липня 2023
У Мінкульті розповіли, в яких областях України культурна інфраструктура постраждала найбільше.
У Мінкульті підрахували, скільки об'єктів культурної інфраструктури постраждало внаслідок російської агресії
Фото з відкритих джерел
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1582 об'єкти культурної інфраструктури постраждали через російську агресію в Україні. Про це повідомляє Мінкульт.

Станом на 25 червня збитків зазнали 1582 об’єкти культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини; з них 585 об’єкти – зруйновані.

Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура отримала у Донецькій, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Луганській областях.

Загальні втрати:

– клубні заклади: зруйновано – 281, а пошкоджено – 474; 

– бібліотеки: зруйновано – 218, пошкоджено – 380;

– музеї та галереї: зруйновано – 28; пошкоджено – 56;

– театри, кінотеатри та філармонії: зруйновано – 10, пошкоджено – 16.

– заклади мистецької освіти: зруйновано – 48, пошкоджено – 71.

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