Риболовля сітками обійдеться у майже 193 тисяч гривень: суд ухвалив рішення щодо двох рибалок

На Хмельниччині двоє громадян незаконно сітками виловили 21,5 кг карасів.

Полонський районний суд Хмельницької області ухвалив рішення стягнути солідарно з двох рибалок 192 882 гривні шкоди, завданої навколишньому середовищу незаконним виловом водних ресурсів. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Позов до суду подав прокурор в інтересах держави. Обґрунтував тим, що у грудні 2021 року на річці Хомора у Шепетівському районі двоє громадян незаконно сітками виловили 21,5 кг карасів. Рік тому суд визнав їх винними у грубому порушенні правил рибальства (ч. 4 ст. 85 КУпАП) та оштрафував.

Штраф правопорушники сплатили, а от збитки, завдані навколишньому середовищу – 192 882 гривні – ні. Тому прокурор просив суд стягнути цю суму з обох солідарно.

Суд зазначив, що постанови щодо відповідачів набрали законної сили й викладені у них обставини не потребують доказування.

За довідкою обласного управління Держагентства меліорації та рибного господарства розмір заподіяної шкоди водним біоресурсам унаслідок незаконного вилову риби становить 192 882 грн. Попри звернення управління рибалки не відшкодували збитки у добровільному порядку.

«Виходячи з аналізу норм закону та встановлених судом обставин – ухилення відповідачів від обов’язку відшкодувати майнову шкоду, завдану їхніми неправомірними діями, суд вважає, що така підлягає стягненню в повному обсязі з особи, яка її завдала», – йдеться у рішенні суду.

Рішення ще не набрало законної сили та може бути оскаржене до апеляційного суду.

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