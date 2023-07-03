Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Обвиняемый подорвал взрывное устройство в Шевченковском райсуде Киева, есть заложники

В Шевченковском райсуде столицы настоящие боевые действия.

Конкурс на должности прокуроров Офиса Генпрокурора – новые дополнительные вакансии

Офис Генпрокурора хочет заполнить уже 58 вакантных должностей прокуроров, срок подачи документов – до 27 июля.

Депутаты поддержали законопроект Зеленского об отмене празднования Рождества 7 января

Комитет Верховной Рады по социальной политике рекомендует депутатам одобрить за основу и в целом президентский законопроект об отмене празднования Рождества 7 января, а также изменение дат празднования Дня Защитников и защитниц и Дня Украинской Государственности.

Спасателей, саперов и электриков освободят от обязанности подачи деклараций

Кроме ГСЧС, также будут освобождены от необходимости подачи деклараций лица рядового и младшего начальствующего состава государственной уголовно-исполнительной службы.

Кабмин продлил срок использования в Украине COVID-вакцин

Министры приняли решение, которым продлили на время действия военного положения срок действия регистрационных удостоверений COVID-вакцин и лекарств от коронавируса на время военного положения, то есть их использования в Украине.

  1. В Украине

Рыбалка сетками обойдется почти в 193 тысячи гривен: суд принял решение по двум рыбакам

23:20, 3 июля 2023
В Хмельницкой области двое граждан незаконно сетками выловили 21,5 кг карасей.
Рыбалка сетками обойдется почти в 193 тысячи гривен: суд принял решение по двум рыбакам
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Полонский районный суд Хмельницкой области принял решение взыскать солидарно с двух рыбаков 192 882 гривны ущерба, нанесенного окружающей среде незаконным отловом водных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Иск в суд подал прокурор в интересах государства. Обосновал тем, что в декабре 2021 года на реке Хомора в Шепетовском районе два гражданина незаконно сетками выловили 21,5 кг карасей. Год назад суд признал их виновными в грубом нарушении правил рыболовства (ч. 4 ст. 85 КУоАП) и оштрафовал.

Штраф правонарушители уплатили, а вот ущерб, нанесенный окружающей среде – 192 882 гривны – нет. Поэтому прокурор просил суд взыскать эту сумму с обоих солидарно.

Суд отметил, что постановления в отношении ответчиков вступили в законную силу и изложенные в них обстоятельства не нуждаются в доказывании.

По справке областного управления Госагентства мелиорации и рыбного хозяйства размер причиненного ущерба водным биоресурсам вследствие незаконного отлова рыбы составляет 192 882 грн. Несмотря на обращение управления рыбалки, не возместили ущерб в добровольном порядке.

«Исходя из анализа норм закона и установленных судом обстоятельств – уклонение ответчиков от обязанности возместить имущественный ущерб, причиненный их неправомерными действиями, суд считает, что такой подлежит взысканию в полном объеме с нанесшего его лица», – говорится в решении суда.

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционный суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе
    Іванна Климпуш-Цинцадзе
    голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу
  • Маргарита Цховребова
    Маргарита Цховребова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Собина
    Ольга Собина
    суддя Сумського апеляційного суду