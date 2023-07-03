Рыбалка сетками обойдется почти в 193 тысячи гривен: суд принял решение по двум рыбакам

В Хмельницкой области двое граждан незаконно сетками выловили 21,5 кг карасей.

Полонский районный суд Хмельницкой области принял решение взыскать солидарно с двух рыбаков 192 882 гривны ущерба, нанесенного окружающей среде незаконным отловом водных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Иск в суд подал прокурор в интересах государства. Обосновал тем, что в декабре 2021 года на реке Хомора в Шепетовском районе два гражданина незаконно сетками выловили 21,5 кг карасей. Год назад суд признал их виновными в грубом нарушении правил рыболовства (ч. 4 ст. 85 КУоАП) и оштрафовал.

Штраф правонарушители уплатили, а вот ущерб, нанесенный окружающей среде – 192 882 гривны – нет. Поэтому прокурор просил суд взыскать эту сумму с обоих солидарно.

Суд отметил, что постановления в отношении ответчиков вступили в законную силу и изложенные в них обстоятельства не нуждаются в доказывании.

По справке областного управления Госагентства мелиорации и рыбного хозяйства размер причиненного ущерба водным биоресурсам вследствие незаконного отлова рыбы составляет 192 882 грн. Несмотря на обращение управления рыбалки, не возместили ущерб в добровольном порядке.

«Исходя из анализа норм закона и установленных судом обстоятельств – уклонение ответчиков от обязанности возместить имущественный ущерб, причиненный их неправомерными действиями, суд считает, что такой подлежит взысканию в полном объеме с нанесшего его лица», – говорится в решении суда.

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционный суд.

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