Денис Маслов зареєстрував у Раді законопроекти про поліграф та перевірку суддів Верховного Суду

Депутати внесли до Верховної Ради законопроекти про поліграф для суддів та перевірки колективу суду, якщо один з них отримав підозру.

3 липня у Верховній Раді зареєстрували пакет законопроектів, який передбачає поліграф для суддів, перевірку всього колективу суду у разі отримання одним з колективу підозри та перевірку суддів Верховного Суду. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов.

«Зареєстрували у Парламенті законопроекти, які стануть першочерговими кроками для укріплення авторитету суду та подолання проявів корупції в органах правосуддя.

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застосування поліграфу для суддів та осіб, які претендують на посаду судді;

ВРП отримає повноваження проводити моніторинг роботи суду, якщо судді цього суду вручено підозру в отриманні хабаря

Під час такого моніторингу ВРП буде досліжувати роботу всіх суддів на предмет можливого вчинення ними дисциплінарних проступків, а також законність джерел походження майна.

ВРП має невідкладно розпочати моніторинг роботи Верховного Суду щодо всіх його суддів.

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ВККС має завершити оцінювання тих суддів, яких ВРП відмовилося звільняти через їх невідповідність займаній посаді», - зазначив він.

Автор: Наталя Мамченко

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