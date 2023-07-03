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У Верховному Суді прокоментували рішення РНБО щодо перевірки всіх суддів Верховного Суду

Судді Верховного Суду висловлюють готовність до реалізації ініціатив, спрямованих на відновлення довіри, але наголошують, що вони не повинні дестабілізувати роботу Верховного Суду.

Денис Маслов зареєстрував у Раді законопроекти про поліграф та перевірку суддів Верховного Суду

Депутати внесли до Верховної Ради законопроекти про поліграф для суддів та перевірки колективу суду, якщо один з них отримав підозру.

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Денис Маслов зареєстрував у Раді законопроекти про поліграф та перевірку суддів Верховного Суду

17:18, 3 липня 2023
Депутати внесли до Верховної Ради законопроекти про поліграф для суддів та перевірки колективу суду, якщо один з них отримав підозру.
Денис Маслов зареєстрував у Раді законопроекти про поліграф та перевірку суддів Верховного Суду
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3 липня у Верховній Раді зареєстрували пакет законопроектів, який передбачає поліграф для суддів, перевірку всього колективу суду у разі отримання одним з колективу підозри та перевірку суддів Верховного Суду. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов.

«Зареєстрували у Парламенті законопроекти, які стануть першочерговими кроками для укріплення авторитету суду та подолання проявів корупції в органах правосуддя.

№ 9454

застосування поліграфу для суддів та осіб, які претендують на посаду судді;

ВРП отримає повноваження проводити моніторинг роботи суду, якщо судді цього суду вручено підозру в отриманні хабаря

Під час такого моніторингу ВРП буде досліжувати роботу всіх суддів на предмет можливого вчинення ними дисциплінарних проступків, а також законність джерел походження майна.

ВРП має невідкладно розпочати моніторинг роботи Верховного Суду щодо всіх його суддів.

№ 9455

ВККС має завершити оцінювання тих суддів, яких ВРП відмовилося звільняти через їх невідповідність займаній посаді», - зазначив він.

Автор: Наталя Мамченко

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