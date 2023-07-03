Українську писанку й кобзарсько-лірницькі традиції можуть внести до культурної спадщини ЮНЕСКО

У 2023 році Україна вперше підготувала та подала три номінації на включення до Списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Українська писанка й кобзарсько-лірницькі традиції можуть поповнити Списки нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО вже наступного року. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Так, у 2023 році Україна вперше підготувала та подала три номінації на включення до Списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Дві з них розглядатимуть наступного року – це міжнародна номінація до Репрезентативного списку, підготовлена спільно з Республікою Естонія, «Українська писанка: традиція і мистецтво», а також номінація до Реєстру належної практики охорони «Практика з охорони кобзарсько-лірницької традиції».

Номінація «Технологія виконання вишивки «білим по білому» міста Решетилівки Полтавської області» проходитиме процедуру розгляду в циклі 2025 року.

«Сподіваюсь, що Списки ЮНЕСКО будуть поповняться нашими двома елементами нематеріальної культурної спадщини вже наприкінці 2024 року. Таке рішення покаже, що українська спадщина є джерелом незламності та мужності народу в боротьбі за незалежність та майбутнє», – сказав міністр Олександр Ткаченко.

Відомо, що раніше до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства (ЮНЕСКО) вже внесені: Петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості; Традиція Косівської мальованої кераміки; Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього. До списку нематеріальної культурної спадщини, яка потребує термінової охорони внесено такі елементи, як: Козацькі пісні Дніпропетровщини й Культура приготування українського борщу.

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