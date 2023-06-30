В Офісі Генпрокурора прокоментували викриття депутата Сергія Алєксєєва, відео

Нардеп шляхом обману заволодів грошима громадянина Німеччини на суму 50 тисяч доларів.

Як повідомлялося, Офіс Генпрокурора оголосив підозру народному депутату, голові підкомітету з питань правоохоронної діяльності Сергію Алєксєєву за обман та незаконне заволодіння грошима громадянина Німеччини.

«За 50 тисяч доларів нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння у запобіганні екстрадиції. Для цього парламентарій «гарантував» використати власні зв'язки у суді, щоб скасувати рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця», – розповіли правоохоронці.

Заступник Генерального прокурора Антон Войтенко прокоментував викриття народного депутата Сергія Алєксєєва на шахрайстві.

За його словами, процес викриття почався із квітня 2023 року.

Правоохоронці задокументували факт отримання нардепом 20 тисяч доларів – першої частини грошової винагороди, і викрили його на одержані другого «траншу» у розмірі 30 тисяч доларів.

На підставі зібраних доказів Генеральний прокурор України санкціонував оголошення парламентарю про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

За місцем проживання підозрюваного тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

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