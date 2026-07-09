  1. Суд інфо

ВРП виключила з порядку денного питання відсутніх членів та перенесла розгляд звернення до ВРУ

13:35, 9 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вища рада правосуддя під час засідання змінила порядок денний через відсутність окремих членів Ради.
ВРП виключила з порядку денного питання відсутніх членів та перенесла розгляд звернення до ВРУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя під час засідання виключила з порядку денного питання, запропоновані відсутніми членами Ради, а також оголосила перерву у розгляді публічного звернення до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомила головуюча на засіданні ВРП Тетяна Бондаренко, до порядку денного були включені, зокрема, питання, запропоновані членами Вищої ради правосуддя Юлією Боковою та Григорієм Усиком.

Оскільки вони не взяли участі у засіданні, було запропоновано виключити ці питання з порядку денного.

Зокрема, з порядку денного виключили такі питання:

  • розгляд матеріалів щодо переведення судді Окружного адміністративного суду міста Києва Тетяни Балась на посаду судді Київського окружного адміністративного суду без конкурсу (доповідач — член ВРП Юлія Бокова);
  • розгляд матеріалів про продовження строку відрядження судді Бахмутського міськрайонного суду Донецької області Наталі Фролової до Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області для здійснення правосуддя (доповідач — член ВРП Юлія Бокова);
  • розгляд матеріалів про продовження строку відрядження судді Чернігівського районного суду Запорізької області Анни Проценко до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області для здійснення правосуддя (доповідач — член ВРП Григорій Усик);
  • розгляд матеріалів про звільнення Валерія Храмцова з посади судді Балаклійського районного суду Харківської області на підставі підпункту 4 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подання з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (доповідач — член ВРП Григорій Усик).

Крім того, Вища рада правосуддя вирішила оголосити перерву у розгляді питання щодо публічного звернення ВРП до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

Розгляд цього питання продовжать 21 липня.

Зазначимо, що сьогодні під час засідання ВРП розглянула питання щодо відставки суддів та ухвалила рішення про внесення Президенту України подання про призначення Інни Смаль суддею Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя ВРП

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Кінець автоматичним штрафам ТЦК: у Парламенті хочуть заборонити вважати повістку врученою без підпису

Повістка не вважатиметься врученою лише через відмітку пошти: у Раді зареєстрували нову законодавчу ініціативу.

Криза в АРМА: хто керуватиме мільярдними пулами активів після добровільного скорочення штату

Попри зниження ефективності продажу арештованих активів і дефіцит управителів, АРМА може добровільно скоротити власний кадровий ресурс.

Батьки тяжкохворих дітей не можуть звільнитися з армії: чому родини чекають на законопроєкт 15057

Дитина не винна, що тато — герой: батько тяжкохворої дитини має право на відстрочку, але якщо його вже призвали — звільнитися він не може: саме цю суперечність пропонує усунути законопроєкт № 15057.

Похідний характер додаткового рішення не позбавляє сторону права на відшкодування витрат на адвоката — постанова ВС

Сторона, яка понесла витрати на правничу допомогу під час перегляду додаткового рішення про розподіл судових витрат, має право вимагати їх компенсації.

500 кінопоказів та заходи для ЗСУ: за якими критеріями Мінкульт тепер дозволить бронювати персонал

Мінкультури позбавило онлайн-проєкти та закриті заходи статусу важливих для економіки.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]