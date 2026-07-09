ВРП виключила з порядку денного питання відсутніх членів та перенесла розгляд звернення до ВРУ

Вища рада правосуддя під час засідання змінила порядок денний через відсутність окремих членів Ради.

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Вища рада правосуддя під час засідання виключила з порядку денного питання, запропоновані відсутніми членами Ради, а також оголосила перерву у розгляді публічного звернення до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

Як повідомила головуюча на засіданні ВРП Тетяна Бондаренко, до порядку денного були включені, зокрема, питання, запропоновані членами Вищої ради правосуддя Юлією Боковою та Григорієм Усиком.

Оскільки вони не взяли участі у засіданні, було запропоновано виключити ці питання з порядку денного.

Зокрема, з порядку денного виключили такі питання:

розгляд матеріалів щодо переведення судді Окружного адміністративного суду міста Києва Тетяни Балась на посаду судді Київського окружного адміністративного суду без конкурсу (доповідач — член ВРП Юлія Бокова);

розгляд матеріалів про продовження строку відрядження судді Бахмутського міськрайонного суду Донецької області Наталі Фролової до Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області для здійснення правосуддя (доповідач — член ВРП Юлія Бокова);

розгляд матеріалів про продовження строку відрядження судді Чернігівського районного суду Запорізької області Анни Проценко до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області для здійснення правосуддя (доповідач — член ВРП Григорій Усик);

розгляд матеріалів про звільнення Валерія Храмцова з посади судді Балаклійського районного суду Харківської області на підставі підпункту 4 пункту 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подання з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (доповідач — член ВРП Григорій Усик).

Крім того, Вища рада правосуддя вирішила оголосити перерву у розгляді питання щодо публічного звернення ВРП до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

Розгляд цього питання продовжать 21 липня.

Зазначимо, що сьогодні під час засідання ВРП розглянула питання щодо відставки суддів та ухвалила рішення про внесення Президенту України подання про призначення Інни Смаль суддею Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

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