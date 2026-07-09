ВСП исключил из повестки дня вопросы отсутствующих членов и перенесла рассмотрение обращения к ВРУ

Высший совет правосудия во время заседания изменил повестку дня из-за отсутствия отдельных членов Совета.

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Высший совет правосудия во время заседания исключил из повестки дня вопросы, предложенные отсутствующими членами Совета, а также объявил перерыв в рассмотрении публичного обращения в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики.

Как сообщила председательствующая на заседании ВСП Татьяна Бондаренко, в повестку дня были включены, в частности, вопросы, предложенные членами Высшего совета правосудия Юлией Боковой и Григорием Усиком.

Поскольку они не приняли участия в заседании, было предложено исключить эти вопросы из повестки дня.

В частности, из повестки дня исключили следующие вопросы:

рассмотрение материалов относительно перевода судьи Окружного административного суда города Киева Татьяны Балась на должность судьи Киевского окружного административного суда без конкурса (докладчик — член ВСП Юлия Бокова);

рассмотрение материалов о продлении срока командировки судьи Бахмутского горрайонного суда Донецкой области Натальи Фроловой в Саксаганский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области для осуществления правосудия (докладчик — член ВСП Юлия Бокова);

рассмотрение материалов о продлении срока командировки судьи Черниговского районного суда Запорожской области Анны Проценко в Смелянский горрайонный суд Черкасской области для осуществления правосудия (докладчик — член ВСП Григорий Усик);

рассмотрение материалов об увольнении Валерия Храмцова с должности судьи Балаклейского районного суда Харьковской области на основании подпункта 4 пункта 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлением с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины (докладчик — член ВСП Григорий Усик).

Кроме того, Высший совет правосудия решил объявить перерыв в рассмотрении вопроса относительно публичного обращения ВСП к Комитету Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики.

Рассмотрение этого вопроса продолжат 21 июля.

Отметим, что сегодня во время заседания ВСП рассмотрел вопрос относительно отставки судей и приняла решение о внесении Президенту Украины представления о назначении Инны Смаль судьей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

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