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Рада підтримала законопроєкт про виплату грошової допомоги в разі загибелі військового усім членам його родини: є винятки

Парламентарі підтримали у першому читанні законопроєкт, яким пропонується надати право військовим та працівникам ДСНС визначати частки отримувачів одноразової грошової допомоги за заповітом та передбачити її виплату усім членам родини загиблих бійців, однак є винятки.

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Рада підтримала законопроєкт про виплату грошової допомоги в разі загибелі військового усім членам його родини: є винятки

10:07, 30 червня 2023
Парламентарі підтримали у першому читанні законопроєкт, яким пропонується надати право військовим та працівникам ДСНС визначати частки отримувачів одноразової грошової допомоги за заповітом та передбачити її виплату усім членам родини загиблих бійців, однак є винятки.
Рада підтримала законопроєкт про виплату грошової допомоги в разі загибелі військового усім членам його родини: є винятки
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Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №9226 авторства групи депутатів з фракції «Слуга народу» серед яких Ігор Фріс та Галина Третьякова про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання правовідносин, пов'язаних з призначенням, отриманням одноразової грошової допомоги та наданням пільг деяким категоріям осіб, яким пропонується дозволити військовослужбовцям та працівникам Держслужби з надзвичайних ситуацій визначати у заповіті частки отримувачів допомоги та передбачити її виплату усім членам родини військових чи працівників ДСНС. За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів

Як зазначається у пояснювальній записці, чинна редакція статті 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги у випадку загибелі (смерті) військовослужбовця, або військовозобов’язаного чи резервіста, якого призвано на збори чи для проходження служби у військовому резерві, мають батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, діти, які не досягли повноліття, утриманці загиблого (померлого).

Разом з тим у вказаному переліку осіб не вказано повнолітніх дітей загиблого, осіб, які проживали однією сім’єю як чоловік та жінка без реєстрації шлюбу, інших членів сім’ї, а також дітей загиблого, які були зачаті за життя та народилися після загибелі (смерті), що позбавляє їх права на отримання одноразової грошової допомоги.

Проєктом пропонується розширити перелік осіб, які мають право на отримання одноразової допомоги. Законодавчими пропозиціями визначено, що право на отримання грошової допомоги мають: діти загиблого (померлого), у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблого (померлого) та народжені після його смерті, а також діти, щодо яких загиблого (померлого) було позбавлено батьківських прав;

той із подружжя, який пережив загиблого (померлого);

батьки (усиновлювачі), якщо вони не були позбавлені щодо нього батьківських прав і їхні права не були поновлені на час загибелі (смерті) особи;

онуки, у випадку, якщо їх батька або матері, що є дитиною загиблого (померлого), не було в живих на момент загибелі (смерті) особи або на момент призначення допомоги;

жінка або чоловік, з яким загиблий (померлий) проживали однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою, за умови, що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;

утриманці загиблого (померлого).

При цьому встановлено можливість для військових та працівників ДСНС визначати частки отримувачів одноразової грошової допомоги за заповітом. Однак визначено, що малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти загиблого (померлого), непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки отримують незалежно від змісту особистого розпорядження (заповіту) половину частки, яка належала б кожному з них у разі виплати одноразової грошової допомоги без особистого розпорядження (заповіту).

Водночас не мають права на одноразову грошову допомогу батьки (в тому числі усиновлювачі) та повнолітні діти (в тому числі усиновлені), а також інші особи, які ухилялися від виконання обов'язку щодо утримання загиблої (померлої) особи, якщо ця обставина встановлена судом.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується змінити визначення місця відкриття спадщини.

Автор: Ярослав Конощук 

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