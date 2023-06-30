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Рада поддержала законопроект о выплате денежной помощи в случае гибели военного всем членам его семьи: есть исключения

Парламентарии поддержали в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить право военным и работникам ГСЧС определять доли получателей единовременного пособия по завещанию и предусмотреть его выплату всем членам семьи погибших бойцов, однако есть исключения.

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Рада поддержала законопроект о выплате денежной помощи в случае гибели военного всем членам его семьи: есть исключения

10:07, 30 июня 2023
Парламентарии поддержали в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить право военным и работникам ГСЧС определять доли получателей единовременного пособия по завещанию и предусмотреть его выплату всем членам семьи погибших бойцов, однако есть исключения.
Рада поддержала законопроект о выплате денежной помощи в случае гибели военного всем членам его семьи: есть исключения
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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9226 авторства группы депутатов из фракции «Слуга народа» среди которых Игорь Фрис и Галина Третьякова о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию правового регулирования правоотношений, связанных с назначением, получением единовременной денежной помощи и предоставлением льгот некоторым категориям лиц, которым предлагается разрешить военнослужащим и работникам Госслжбы по чрезвычайным ситуациям определять в завещании доли получателей единовременной денежной помощи и предусмотреть ее выплату членам семьи военных и работников ГСЧС. За соответствующее решение проголосовали 258 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке, действующая редакция статьи 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» право на назначение и получение единовременного пособия в случае гибели (смерти) военнослужащего, или военнообязанного или резервиста, которого призвали на сборы или для прохождения службы в военном резерве, имеют родители, один из супругов, не женившийся во второй раз, дети, не достигшие совершеннолетия, иждивенцы погибшего (умершего).

Вместе с тем в указанном перечне лиц не указано совершеннолетних детей погибшего, лиц, проживавших одной семьей как мужчина и женщина без регистрации брака, других членов семьи, а также детей погибшего, которые были зачаты при жизни и родились после гибели ( смерти), что лишает их права на получение единовременного пособия.

Проект предлагает расширить перечень лиц, имеющих право на получение единовременной помощи. Законодательными предложениями определено, что право на получение денежной помощи имеют: дети погибшего (умершего), в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего (умершего) и рожденные после его смерти, а также дети, в отношении которых погибший (умерший) был лишен родительских прав ;

тот из супругов, переживший погибшего (умершего);

родители (усыновители), если они не были лишены по отношению к нему родительских прав и их права не были восстановлены на время гибели (смерти) лица;

внуки, в случае если их отца или матери, являющейся ребенком погибшего (умершего), не было в живых на момент гибели (смерти) лица или на момент назначения помощи;

женщина или мужчина, с которым погибший (умерший) проживали одной семьей, но не состояли в браке между собой, при условии, что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу;

иждивенцы погибшего (умершего).

При этом установлена возможность для военных и работников ГСЧС опередять доли получателей единовременного пособия по завещанию. Однако определено, что малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети погибшего (умершего), нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители получают независимо от содержания личного распоряжения (завещания) половину доли, которая причиталась каждому в случае выплаты без завещания

В то же время не имеют права на единовременное пособие родители (в том числе усыновители) и совершеннолетние дети (в том числе усыновленные), а также другие лица, уклонявшиеся от исполнения обязанности по содержанию погибшего (умершего) лица, если это обстоятельство установлено судом

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается изменить определение места открытия наследственного дела.

Автор: Ярослав Конощук 

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