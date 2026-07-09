До Апеляційної палати ВАКС може потрапити суддя з Чернігівщини: що відомо про Інну Смаль

ВРП внесла Президенту подання про призначення Інни Смаль суддею Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя, розглянувши кандидатуру Інни Смаль, вирішила внести Президентові України подання про її призначення на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Що відомо про кандидатку

Інна Смаль у 1996 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, отримавши кваліфікацію спеціаліста юриста.

У 2025 році вона здобула ступінь доктора філософії за спеціальністю «Право» в Пенітенціарній академії України, захистивши дисертацію на тему: «Теоретичні засади формування і практика застосування електронних доказів у кримінальному процесі».

Суддівський стаж:

Указом Президента України від 27 грудня 2001 року № 1271/2001 призначена на посаду судді Сосницького районного суду Чернігівської області строком на п’ять років.

Постановою Верховної Ради України від 5 квітня 2007 року № 878-V обрана на посаду судді Сосницького районного суду Чернігівської області безстроково.

Тричі обиралася на посаду голови суду рішеннями зборів суддів Сосницького районного суду Чернігівської області. Загалом Інна Смаль обіймала посаду голови суду майже безперервно з 2007 до 2020 року.

Кваліфікаційне оцінювання

За результатами проходження процедури кваліфікаційного оцінювання кандидатка на посаду судді Вищого антикорупційного суду Інна Смаль набрала 742,64 бала та посіла 4-ту позицію у рейтингу кандидатів на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Практика розгляду справ

За інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень, Інна Смаль розглянула значну кількість справ про адміністративні правопорушення за ст. 130 КУпАП. За період 2014–2025 років вона розглянула 403 такі справи, з яких лише у 16 випадках провадження було закрито у зв’язку із закінченням строків. Закриття справ зумовлювалося надходженням протоколів до суду наприкінці тримісячного строку, неналежним повідомленням осіб правоохоронними органами, систематичним поверненням повісток без вручення, а також необхідністю дотримання гарантій статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо права на справедливий суд.

Наукова діяльність

2 липня 2025 року Інна Смаль захистила дисертацію «Теоретичні засади формування і практика застосування електронних доказів у кримінальному процесі» та здобула науковий ступінь доктора філософії. Під час аналізу дисертаційного дослідження було виявлено фрагменти, що мають схожість за структурою, логікою викладу та фактичним наповненням із дисертацією А. Ратнової «Кримінальні процесуальні та криміналістичні основи використання електронних документів у доказуванні», захищеною у 2021 році.

Смаль пояснила, що в процесі підготовки опрацювала значну кількість наукових джерел, зокрема праці Ратнової, які належним чином відображені у списку використаної літератури. Кандидатка зазначила, що тематичні перетини в історико-доктринальному огляді є об’єктивно неминучими через обмежене коло науковців, які системно досліджують цю проблематику.

Декларування майна

У розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації за 2016 рік кандидатка задекларувала набуття у власність 4 грудня 2015 року земельної ділянки площею 24 кв. м у смт. Сосниця Чернігівської області, однак не вказала її вартості. Інна Смаль пояснила, що набула право власності на вказану земельну ділянку для будівництва індивідуального гаража безоплатно із земель комунальної власності на підставі рішення другої сесії Сосницької селищної ради від 23 листопада 2015 року. За її словами, оцінка ділянки не проводилася, оскільки вона була отримана у власність безоплатно на підставі статті 121 Земельного кодексу України.

Вища рада правосуддя вирішила внести Президентові України подання про призначення Інни Смаль на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.